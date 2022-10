Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Flensburg - Autofahrerin flüchtet nach Verkehrsunfall am Freitagnachmittag am Burgplatz, Polizei sucht weitere Zeugen

Flensburg (ots)

Freitagnachmittag (21.10.22), gegen 16.00 Uhr, befuhr der 49-jährige Fahrer eines schwarzen VW Passat mit weißer und roter Beschriftung auf Höhe des Burgplatzes den rechten Fahrstreifen in Richtung Knuthstraße. Als er auf Höhe der Ampel des linken Fahrstreifens verkehrsbedingt halten musste, fuhr ein anderer PKW auf das Heck des Passats auf. Die Fahrerin des PKW stieg aus ihrem Fahrzeug aus und deutete auf eine Fläche rechtsseitig der Fahrbahn. Als der 49-Jährige dorthin fahren wollte, um die Formalitäten zu regeln, legte die Frau den Rückwärtsgang ihres PKW ein und fuhr mit quitschenden Reifen rückwärts in die Duburger Straße und flüchtete von dort in unbekannte Richtung. Es handelte sich bei dem verursachenden Fahrzeug um einen orangenen/braunen Kleinwagen, von dem auch Teile der Stoßstange am Unfallort gesichert werden konnten. Die Frau wird wie folgt beschrieben: -ca. 35 Jahre alt -ca. 180 cm groß -blondes, schulterlanges Haar.

Der Verkehrsermittlungsdienst des 1. Polizeirevieres hat die Ermittlungen dieser Verkehrsunfallflucht übernommen und bittet weitere Zeugen und Hinweisgeber um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 0461-4840. Vielen Dank!

