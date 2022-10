POL-FL: Schleswig: Ermittlungen nach Leichenfund in Sparkasse

Flensburg (ots) - Montagnachmittag (17.10.22) führten Polizeibeamte des Polizei- Autobahn- und Bezirksrevieres Nord in der Angelburger Straße in Flensburg eine Standkontrolle durch. Gegen 17:40 Uhr fuhr ein Radfahrer die Angelburger Straße in Richtung Hafermarkt hoch. Die Beamten konnten bereits eine unsichere Fahrweise erkennen. So fuhr er in einer langsamen Kurve ...

mehr