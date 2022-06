POL-H: Burgwedel-Fuhrberg: 16-Jähriger bei Streit von Kontrahenten angeschossen

Hannover (ots) - Zwei bislang unbekannte Täter haben am frühen Dienstagmorgen, 07.06.2022, einen Einbruch in ein Einfamilienhaus in Hemmingen verübt und die 83 Jahre alte Bewohnerin ausgeraubt. Die Seniorin blieb bei dem Vorfall unverletzt. Die Täter flüchteten. Die Polizei hofft im Rahmen der Ermittlungen auf ...

