POL-DEL: Fund einer Granate aus dem 2. Weltkrieg in Großenkneten

Delmenhorst (ots) - Am Mittwoch, 26. Oktober 2022, gegen 8:50 Uhr kam es in Elsfleth im Bereich der 'Lerchenstraße' in einem Mehrfamilienhaus zu einem größeren Polizeieinsatz. Der Leitstelle in Oldenburg wurde ein vermeintlicher Bedrohungssachverhalt gemeldet. Die Polizei war daher mit einem größeren Aufgebot vor Ort, sperrte kurzzeitig den unmittelbaren ...

mehr