BPOLI-KA: Jugendliche legen Gegenstände auf die Gleise und gefährden Zugverkehr

Mannheim (ots) - Sonntagabend (27. Februar) haben zwei junge Männer am Mannheimer Hauptbahnhof durch ihr beherztes Eingreifen ein hohes Maß an Zivilcourage gezeigt. Gegen 18:30 Uhr sprang eine Frau, welche sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, am Bahnsteig 1 vor eine einfahrende S-Bahn. Ein Zusammenstoß zwischen der Person und dem Zug konnte nur durch eine eingeleitete Schnellbremsung verhindert werden. ...

