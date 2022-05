Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Hohentengen: Glasscheibe an Hauseingang zerstört - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Die Glasscheibe, neben einer Eingangstüre in einem Anwesen in der Bergstraße, wurde am Sonntag, 01.05.2022 zwischen 02.00 Uhr und 03.00 Uhr vermutlich mit einem Fußtritt eingetreten. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 200 Euro. Der Polizeiposten Tiengen (07741/83160) bittet Zeugen, die in der Walpurgisnacht verdächtige Wahrnehmungen in der Bergstraße gemacht haben, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

