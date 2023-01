Polizei Essen

POL-E: Essen: Autofahrerin fährt Jungen an Bushaltestelle an - Polizei sucht nach dem möglicherweise verletzten Kind

Essen (ots)

45259 E.-Heisingen: Am Donnerstag, 19. Januar, gegen 17 Uhr, fuhr eine 48-jährige Jeep-Fahrerin über die Heisinger Straße. Als sie an der Bushaltestelle "Heisingen Kirche" vorbei fuhr, hielt dort gerade ein Bus, aus dem Fahrgäste ausstiegen. Die Frau war auf gleicher Höhe mit dem Bus, als ein Junge vor diesem auf die Straße trat und seitlich gegen das Auto der 48-Jährigen stieß. Die Jeep-Fahrerin hielt an, der Junge lief jedoch augenscheinlich unverletzt weiter. Da ihr mehrere Zeugen mittelten, dass auch sie den Jungen für unverletzt hielten, setzte die Frau ihre Fahrt zunächst fort. Offenbar ließ ihr das Geschehen jedoch keine Ruhe, sodass die 48-Jährige noch am selben Abend eine Polizeiwache aufsuchte und den Unfall dort anzeigte. Die Polizei sucht nun nach dem möglicherweise verletzten Jungen. Er soll etwa zehn bis 14 Jahre alt und zirka 1,3 bis 1,4 Meter groß sein. Er hat helle Haare und trug bei dem Unfall eine schwarze Jacke und eine dunkle Hose. Zeugen, die Hinweise auf den Jungen geben können - vor allem seine Erziehungsberechtigten - werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 beim zuständigen Verkehrskommissariat 2 zu melden. /bw

