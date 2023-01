POL-E: Essen: Unbekannte schlagen unvermittelt mit Glasflasche zu - Zeugen gesucht

Essen (ots) - 45470 Mh.-Altstadt I: Ein Zwölfjähriger wurde am Montag, 16. Januar, auf der Straße Am Eisenstein von einer unbekannten Autofahrerin angefahren und leicht verletzt. Die Frau setzte ihre Fahrt fort. Gegen 18:15 Uhr war der Zwölfjährige auf einem Tretroller auf der Straße Am Eisenstein unterwegs. ...

