POL-F: 220410 - 0410 Frankfurt-Nordend: Alkoholisierter Autofahrer landet in Gleisbett

Frankfurt (ots)

(dr) Ein 41 Jahre alter Mann, der in der Nacht zu Samstag (09.04.2022) mit seinem Pkw auf der Friedberger Landstraße unterwegs war, machte bei seiner Autofahrt Bekanntschaft mit dem Gleisbett, als er seinen Pkw in dieses hineinmanövrierte. Dabei stand er offensichtlich unter Alkoholeinfluss. Bei einer anschließenden Blutentnahme leistete er Widerstand und verletzte einen Beamten.

Gegen 2 Uhr bemerkten Polizeibeamte während ihrer Streifenfahrt einen Ford Focus, der auf der Friedberger Landstraße, in Höhe der Mercatorstraße, in einem Straßenbahngleisbett feststeckte. Als die Beamten an das Fahrzeug herantraten, nahmen sie bei dem Fahrer deutlichen Alkoholgeruch war. Nach der vorläufigen Festnahme des 41-jährigen Mannes, verbrachten die Beamten diesen für die weiteren polizeilichen Maßnahmen auf eine Dienststelle. Inzwischen schleppte eine andere Streife das im Gleisbett verkeilte Fahrzeug ab. Eine in der Folge bei dem Festgenommenen durchgeführte Atemalkoholmessung ergab einen Wert von 1,66 Promille. Aufgrund des Verdachts der Trunkenheitsfahrt sollte nun im Polizeipräsidium eine angeordnete Blutentnahme erfolgen. Während dieser biss der 41-Jährige einem Beamten in den Oberschenkel, ein weiterer Versuch scheiterte glücklicherweise. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen setzten sie den Mann wieder auf freien Fuß. Der verletzte Beamte konnte seinen Dienst nach medizinischer Versorgung wieder aufnehmen.

Den 41-jährigen Mann erwartet nun ein Strafverfahren, unter anderem wegen des Verdachts der Trunkenheitsfahrt und des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte.

