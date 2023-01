Polizei Essen

POL-E: Mülheim an der Ruhr: VW-Fahrerin fährt Zwölfjährigen an und flieht - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Essen (ots)

45470 Mh.-Altstadt I: Ein Zwölfjähriger wurde am Montag, 16. Januar, auf der Straße Am Eisenstein von einer unbekannten Autofahrerin angefahren und leicht verletzt. Die Frau setzte ihre Fahrt fort. Gegen 18:15 Uhr war der Zwölfjährige auf einem Tretroller auf der Straße Am Eisenstein unterwegs. Als er gerade die Paulstraße überqueren wollte, wurde er von einem rückwärts aus der Paulstraße fahrenden VW erfasst und stürzte. Die Fahrerin des VW Up stieg zwar aus und fragte den Jungen, ob er verletzt sei, fuhr dann aber weiter, obwohl der Junge über Schmerzen klagte. Die Fahrerin des VW Up (vermutlich dunkelblau) soll 75 bis 80 Jahre alt und zirka 1,65 Meter groß sein. Sie hat graue, kinnlange Haare und trug bei dem Unfall einen knielangen Mantel. Zeugen, die Hinweise auf die flüchtige Autofahrerin oder zum Unfall geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 beim zuständigen Verkehrskommissariat 3 zu melden. /bw

