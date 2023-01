Polizei Essen

POL-E: Essen/Bottrop: Unbekannter stiehlt Kreditkarte und hebt Geld ab - Fotofahndung

Essen (ots)

45329 E.-Altenessen-Nord/46238 BOT.-Weilheimer Mark: Ein Unbekannter hat am 27. Juni 2021 aus einem geparkten Lkw eine Kreditkarte gestohlen und damit Geld abgehoben. Am Sonntag, 27. Juni, stahl ein unbekannter Mann aus einem auf dem Gelände einer Spedition an der Straße An der Knippenburg in Bottrop geparkten Lkw eine Kreditkarte. Anschließend wurde mit der Kreditkarte an einem Geldautomaten an der Altenessener Straße Geld abgehoben. Mit Fotos einer Überwachungskamera sucht die Polizei nun nach dem Tatverdächtigen. Die Fotos können hier heruntergeladen werden: https://polizei.nrw/fahndung/96236 Zeugen, die Hinweise auf den Verdächtigen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 beim zuständigen Kriminalkommissariat 22 zu melden. /bw

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell