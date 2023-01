POL-E: Essen: Unbekannte kauft mit gestohlenen Kontodaten ein - Fotofahndung

Essen (ots) - 45276 E.-Steele: Eine 94-Jährige wurde am Dienstag, 17. Januar, Opfer von zwei dreisten Trickdieben. Gegen 10 Uhr klingelten zwei unbekannte Männer an der Tür der Seniorin in einem Mehrfamilienhaus am Laurentiusweg. Sie gaben vor, die Wasserleitungen in ihrer Wohnung überprüfen zu müssen. Obwohl ...

