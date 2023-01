Polizei Essen

POL-E: Essen: Fotofahndung nach Böllerwurf auf Einsatzkräfte an Silvester 2022/2023

Essen (ots)

45307 E-Kray:

Bereits am 1. Januar berichteten wir, dass Polizeibeamte gegen 0:30 Uhr an der Krayer Straße / Heinrich-Sense-Weg mehrere Personen beobachteten, wie sie Außendekoration und Holzpaletten eines Geschäftes in ein bereits entfachtes Feuer warfen. In diesem Kontext wurde auch ein 16-jähriger Tatverdächtiger vor Ort ermittelt.

Hier gelangen Sie zu unserer Ursprungsmeldung von Neujahr:

https://essen.polizei.nrw/presse/arbeitsintensiver-jahreswechsel-fuer-polizisten

In einem Video, welches über das temporär geschaltete Hinweisportal anonym an die zuständige Ermittlungskommission gesandt wurde, ist zu sehen, wie ein dunkel gekleideter Mann einen Böller anzündet und aus einer Gruppe heraus augenscheinlich gezielt in Richtung von Einsatzkräften wirft.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass es sich hierbei um die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei handelt, die den oben beschriebenen Brand löschten bzw. den Sachverhalt hierzu aufnahmen.

Mit Fotos aus diesem Video fahndet die Polizei nun öffentlich nach dem Tatverdächtigen. Hier gelangen Sie zu den Bildern:

https://polizei.nrw/fahndung/96434

Gegen den Unbekannten wird wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung sowie tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt.

Wenn Sie den Mann kennen oder Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben können, melden Sie sich bitte unter der 0201/829-0 bei der Polizei Essen. / PaPe

