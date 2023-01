POL-E: Essen: Bargeld nach Taschendiebstahl abgehoben - Fotofahndung

Essen (ots) - 45329 E.-Altenessen-Nord/46238 BOT.-Weilheimer Mark: Ein Unbekannter hat am 27. Juni 2021 aus einem geparkten Lkw eine Kreditkarte gestohlen und damit Geld abgehoben. Am Sonntag, 27. Juni, stahl ein unbekannter Mann aus einem auf dem Gelände einer Spedition an der Straße An der Knippenburg in Bottrop geparkten Lkw eine Kreditkarte. Anschließend wurde ...

