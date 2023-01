POL-KLE: Goch - Motorroller mit dem Kennzeichen KLE-YF84 gestohlen

Geldern (ots) - Im Zeitraum von Samstag (14. Januar 2023), 22:20 Uhr bis Sonntag (15. Januar 2023), 10:15 Uhr, kam es am Markt in Geldern, zu einem Einbruch in einen Imbiss. Der oder die bislang unbekannten Täter, schlugen eine Scheibe neben der Eingangstüre ein, verschafften sich Zutritt zum Imbiss und entwendeten Bargeld. Nach der Tat flüchteten Sie in unbekannte Richtung. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in ...

