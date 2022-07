Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Riedlingen - Mann verletzt sich mit Rasierklinge

Am Dienstag nahmen Beamte einen 18-Jährigen in Riedlingen fest.

Ulm (ots)

Weil er mit der Durchsuchung und Beschlagnahme seiner Sachen am Morgen nicht einverstanden war, kam ein 18-Jähriger gegen 17.45 Uhr zum Polizeirevier Riedlingen. Dort forderte er lautstark die Herausgabe der Gegenstände.

Nachdem er des Reviers verwiesen wurde, schrie er vor dem Gebäude herum. Einem Platzverweis durch die Polizei leistete er keine Folge. Stattdessen zog er seine Oberbekleidung aus und holte eine Rasierklinge hervor. Mit dieser verletzte er sich selbst schwer am Arm. Dann ging er mit der Klinge auf die Beamten zu. Diese hielten den Mann mit Pfefferspray in Schach. Als er flüchten wollte, nahmen ihn die Beamten nach einer kurzen Verfolgung zu Fuß fest. Bis zum Eintreffen eines Notarztes, der eingeflogen wurde, versorgte die Polizei die Verletzungen. Dann brachten ihn Sanitäter in ein Krankenhaus. Beamte wurden bei dem Vorfall nicht verletzt.

