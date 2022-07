Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Probefahrten ausgenutzt

Die Polizei in Biberach ermittelte am Dienstag einen Dieb.

Ulm (ots)

Bereits vor einer Woche täuschte ein 19-Jähriger in der Wielandstraße Interesse an einem Pedelec vor. Bei der anschließenden Probefahrt mit dem Rad fuhr er einfach in Richtung Bismarckring davon. Den Kaufpreis blieb er schuldig.

Dank eines aufmerksamen Zeugen ermittelte die Polizei Biberach den mutmaßlichen Dieb nun. Dabei fanden die Ermittler auch heraus, dass der 19-Jährige wohl für die Unterschlagung eines weiteren hochwertigen Rades Anfang Juni in Biberach verantwortlich ist. Die Polizei sicherte beide Räder im Rahmen ihrer Maßnahmen. Auf den Mann kommen nun mehrere Anzeigen zu.

Das Verhalten des Zeugen lobt die Polizei. Er hätte Verantwortung übernommen und richtig gehandelt, bekräftigt die Polizei und verweist auf Ihre Aktion "Tu was". Mit dieser Aktion ermutigt die Polizei Zeugen, sich zu melden und gibt dazu wichtige Tipps. Mehr Informationen gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.aktion-tu-was.de.

