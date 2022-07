Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Bild-Infos

Download

Prüm (ots)

Am 11.07.2022 gegen 12:50 ereignete sich auf der L 12 in Höhe der Heilhausermühle (Waxweiler) ein Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person.

An dieser Stelle mündet die K 140 in die L 12. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen befuhr eines der unfallbeteiligten Fahrzeuge die L 12, welche in diesem Fall die bevorrechtigte Straße ist.

Das verursachende Fahrzeug befuhr die K 140 und fuhr von dieser auf die L 12 auf. Dabei übersah er das bevorrechtigte Fahrzeug und es kam zur Kollision zwischen dem vorderen Kotflügel der Beifahrerseite des verursachenden Fahrzeugs und der Fahrerseite des bevorrechtigten Fahrzeugs.

Die Fahrerin des bevorrechtigten Fahrzeugs wurde durch den Aufprall leicht verletzt ins Krankenhaus verbracht. Die beiden Insassen des anderen Fahrzeugs wurden nicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch ein Abschleppunternehmen abgeschleppt werden.

Im Einsatz war ein Rettungswagen, ein Notarzt und eine Streife der Polizeiinspektion Prüm.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell