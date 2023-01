Polizei Essen

POL-E: Essen: Unbekannte rauben Post-Mitarbeiterin bei Briefkastenleerung aus - Zeugen gesucht

Essen (ots)

45355 E.-Borbeck-Mitte: Gestern Nachmittag (18. Januar) nutzten vier unbekannte Männer die Entleerung eines Briefkastens, um eine 41-jährige Post-Mitarbeiterin auszurauben.

Gegen 17:30 Uhr öffnete die Frau einen Briefkasten am Möllhoven, um die Briefe in das Postfahrzeug zu laden. Plötzlich standen vier Unbekannte vor ihr und bedrohten sie mit einer Stichwaffe. Daraufhin entwendeten die Tatverdächtigen mehrere Postkisten mit Briefen aus dem Fahrzeug sowie einen Schlüssel als auch einen Postscanner und flüchteten in Richtung Neuweseler Straße.

Die vier Männer wurden als jugendlich und dunkel gekleidet, mit Kapuzen, beschrieben.

Gegen die bislang unbekannten Täter wird aufgrund des schweren Raubes ermittelt. Zeugen, die Hinweise auf die Unbekannten geben können, werden gebeten, sich unter 0201/829-0 bei der Polizei Essen zu melden. /RB

