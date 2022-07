POL-EU: Wohnwagen gestohlen

Blankenheim (ots) - Der Mann (56) aus Blankenheim wurde am Sonntag (14.30 Uhr) in einem Krankenwagen transportiert, als dieser sich gegen die Aufforderung einer Rettungssanitäterin auf der Autobahn 1 bei Blankenheim abschnallen wollte. Nach mehrmaligem Auffordern durch die Mitarbeiterin des Rettungsdienstes holte der Mann aus und schlug zweifach in Richtung der Frau. ...

mehr