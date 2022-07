Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Unfallflucht gemeldet - Anzeige wegen Vortäuschens einer Straftat erhalten

Mechernich (ots)

Ein 33 Jähriger aus Mechernich hat am frühen Samstagmorgen (23.07.2022) die Polizei über eine Unfallflucht zu seinem Nachteil informiert - am Ende ist ihm selber eine Blutprobe entnommen worden. Gegen 03:15 Uhr meldete sich der 33 Jährige über Notruf bei der Polizei und gab an, soeben durch einen lauten Knall aus dem Schlaf gerissen worden zu sein. Er habe dann an seinem Auto einen frischen Unfallschaden entdeckt. Ein Verursacher sei nicht mehr vor Ort. Die Beamten bekamen schnell Zweifel an der dargestellten Geschichte. Die vorgefundene Spurenlage korrespondierte nicht mit den Darstellungen des Mechernichers. So war zum Beispiel die Motorhaube des Pkw noch warm, obwohl der 33 Jährige vorgab, bereits seit Stunden geschlafen zu haben. Auch sprachen die Spuren am Fahrzeug eher für eine Kollision mit einem Masten oder einem Poller. Für die Polizisten ergab sich daher der Verdacht, dass der 33 Jährige den Unfall selber verursacht hatte. Da dieser mit bei einem freiwillig durchgeführten Alco-Test 1,8 Promille gepustet hat, ließen die Beamten dem Mechernicher zwei Blutproben entnehmen. Neben einer Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht erwartet den 33 Jährigen zusätzlich eine Strafanzeige wegen Vortäuschens einer Straftat. Der tatsächliche Unfallort ist bislang noch unbekannt. Hinweise dazu nimmt die Polizei Euskirchen unter 02252 799-0 entgegen. (ck)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell