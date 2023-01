Polizei Essen

POL-E: Essen: Unbekannter SUV-Fahrer greift 32-Jährigen an Kiosk mit Schusswaffe an - Zeugen gesucht

Essen (ots)

45144 E.-Frohnhausen:

Am Donnerstagabend (19. Januar) kam es an einem Kiosk auf der Frohnhauser Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern, in dessen Verlauf einer von ihnen eine Schusswaffe abgefeuert haben soll. Anschließend soll der Tatverdächtige mit einem PKW vom Tatort geflohen sein. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Gestern Abend gegen 21:00 Uhr befand sich ein 32-jähriger Essener an einem Kiosk auf der Frohnhauser Straße / Ecke Rüdesheimer Straße, als ein dunkler SUV an der roten Ampel hielt. Der Fahrer des SUV pöbelte den 32-Jährigen aus dem Auto heraus an und zog eine Schusswaffe. Als der Kioskbesucher auf den SUV zuging, stieg der Fahrer aus und zielte mit der Waffe in dessen Richtung. Dem Essener gelang es, die Hand des Angreifers abzuwehren, so dass die abgefeuerten Schüsse ihn verfehlten. Danach schlug der Mann dem 32-Jährigen ins Gesicht. Weil ein 31-jähriger Zeuge mit seinem Smartphone Fotos des Tatverdächtigen machte, schlug der SUV-Fahrer diesem das Handy aus der Hand. Anschließend stieg der Unbekannte zurück in den Wagen und flüchtete in Richtung Frohnhauser Straße / Frohnhauser Markt. Der 32-Jährige wurde durch die Auseinandersetzung leicht verletzt.

Eine unverzüglich eingeleitete Fahndung verlief erfolglos. Nun sucht die Polizei dringend Zeugen.

Der Fahrer des SUV konnte von Zeugen wie folgt beschrieben werden:

- Männlich - Ca. 1,70 m groß - Kräftige Statur - Sprach akzentfreies Deutsch - Schwarze Kurzhaarfrisur - Schwarzer Vollbart (Wangen frei) - Vermutlich südländische Herkunft - Bekleidet mit einer dunklen Jacke und einer dunklen Hose

Bei dem PKW soll es sich um einen dunklen SUV, eventuell der Marke Porsche, mit einem Essener Kennzeichen handeln.

Wenn Sie Angaben zum Tathergang und/oder dem Tatverdächtigen machen können, melden Sie sich bitte bei der Polizei Essen unter 0201/829-0. /SoKo

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell