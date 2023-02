LPI-NDH: Dreiste Diebin in Bekleidungsgeschäft

Beuren (ots) - Einer Radfahrerin wurde am Mittwochabend zum Verhängnis, dass sie ihre Geldbörse offen einsehbar in einem Fahrradkörbchen transportierte. Der unbekannte Täter griff im Vorbeigehen nach dem Portemonnaie und flüchtete mit der Beute zunächst per pedes und dann in einem roten Fahrzeug. Auf der Flucht mit dem Fahrzeug macht er auch vor einer roten Ampel nicht Halt und fuhr einfach weiter. Der Flüchtige ...

