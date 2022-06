Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht kam es am Samstagmittag zwischen 12:30 und 13:30 Uhr in der Hoffeldstraße, auf Höhe der dortigen Volksbank-Filiale. Hierbei beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker einen am Fahrbahnrand abgestellten Pkw BMW, vermutlich beim Ein- bzw. Ausparken im Bereich der Fahrertüre. Der Unfallverursacher verließ anschließend den Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von ungefähr 3.000 Euro zu kümmern. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder dem Verursacher machen können, setzten sich bitte mit dem Polizeirevier Ludwigsburg, unter Tel. 07141/18-5353, in Verbindung.

