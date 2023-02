Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: 70-Jährige beleidigt elfjähriges Kind

Ludwigsburg (ots)

Nachdem eine 70-Jährige am Dienstagnachmittag gegen 13:45 Uhr ein elfjähriges Mädchen in einem Einkaufszentrum in der Wolfgang-Brumme-Allee mit rassistischen Äußerungen beleidigte, ermittelt die Polizei nun gegen die Frau. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge stand das Mädchen vor der 70-Jährigen in der Warteschlange an einem Verkaufsstand, als diese sich an dem Kind vorbeigedrängelt haben soll und es hinsichtlich seines Aussehens beleidigte. Das Kind fing in der Folge an zu weinen, worauf die Betreiberin des Standes aufmerksam wurde. Im weiteren Gespräch mit der 39-jährigen Mutter des Mädchens, wiederholte die 70-Jährige ihre Aussage, woraufhin die Mutter die Polizei verständigte. Auch im Beisein einer Polizistin und eines Polizisten bestätigte die Tatverdächtige ihre Äußerungen und erweckte trotz einer Entschuldigung nicht den Anschein von Reue.

