POL-LB: Leonberg: Alkoholisierter 37-Jähriger leistet Widerstand gegen Polizei

Am Dienstag gegen 23:00 Uhr kam es in der Hinteren Straße in Leonberg zu einem Polizeieinsatz, nachdem ein alkoholisierter 37-Jähriger in einer Bar gepöbelt hatte und einem ihm erteilten Hausverbot nicht nachkommen wollte. Die hinzugerufenen Polizeikräfte brachten den Mann nach draußen vor die Lokalität, wo er sich weiterhin uneinsichtig zeigte, zunehmend aggressiv wurde und auch dem ihm sodann erteilten polizeilichen Platzverweis keine Folge leisten wollte. Im weiteren Verlauf wurde er unter starker körperlicher Gegenwehr und anhaltenden Beleidigungen zu Boden gebracht und mittels Handschließen fixiert. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen zu. Der 37-Jährige, bei dem eine Atemalkoholkonzentration von zwei Promille nachgewiesen wurde, musste die Nacht in einer Gewahrsamseinrichtung verbringen. Er hat nun mit Strafanzeigen wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung zu rechnen.

