POL-WOB: Eigentümer einer Registrierkassenschublade gesucht Wolfsburg, Theaterparkplatz 23.01.2023

Helmstedt (ots) - Am Samstag, 21.01.23, meldet ein Anwohner des Brockenblick in Helmstedt, dass mittig auf der Brandenburger Straße, gegenüber der dortigen Kirche, Wasser aus dem Erdboden strömt und die ganze Straße bereits unterspült ist. Eine Autofahrerin befuhr gegen 07:30 Uhr die Brandenburger Straße und blieb mit ihrem Pkw in einem Loch in der Fahrbahn stecken, welches vermutlich durch den Wasserrohrbruch ...

