Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Unbekannte stehlen Pkw - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter entwendeten am Dienstag zwischen 11.30 Uhr und 14.00 Uhr auf ebenso unbekannte Art und Weise einen schwarzen Ford Focus mit Frankfurter Kennzeichen (F-). Der Pkw, der einen Wert von rund 15.000 Euro hat, war auf dem Parkplatz der Jahnhalle in Kornwestheim abgestellt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07154 1313-0 oder per E-Mail an KORNWESTHEIM.PREV@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Kornwestheim in Verbindung zu setzen.

