Feuerwehr Iserlohn

FW-MK: Schulbus brennt am Mittwochmorgen

Iserlohn (ots)

Am heutigen Mittwochmorgen wurde der Einstzzentrale der Feuerwehr Iserlohn ein brennender Bus an der Haltestelle "Obergrüne Kirche" gemeldet. Aufgrund des Meldebildes wurde das Hilfeleistungslöschfahrzeug und das Tanklöschfahrzeug der Berufsfeuerwehr alarmiert. Als die Kräfte eintrafen, brannte ein Schulbus im Motorbereich in voller Ausdehnung. Durch den Busfahrer waren zu dem Zeitpunkt schon alle Kinder und Betreuer aus dem Bus heraus in Sicherheit gebracht worden. Durch den Angiffstrupp wurde ein C-Rohr vorgenommen und das Feuer bekämpft. Nach dem die Flammen abgelöscht waren, wurde noch ein Schaumrohr eingesetzt und der Motorraum des Busses eingeschäumt. Bei einer anschließenden Kontrolle mittels Wärmebildkamera wurden keine weiteren kritischen Temperaturen festgestellt, so das der Einsatz für die Feuerwehr nach einer Stunde beendet werden konnte.

Da der Busfahrer im Laufe des Einsatzes über Kreislauf- und Atemprobleme klagte, wurde ein Rettungswagen nachalarmiert. Die Besatzung untersuchte den Fahrer des Schulbusses und transportierte diesen in ein Iserlohner Krankenhaus.

Die Untergrüner Straße war für circa 2,5 Stunden voll gesperrt, da die verunreinigte Straße noch durch ein Fachunternehmen gereinigt werden musste.

Original-Content von: Feuerwehr Iserlohn, übermittelt durch news aktuell