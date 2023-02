Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher im Rittergut

Lützensömmern (ots)

Durch eine unverschlossene Tür gelangten Diebe in das historische Gebäude. Hier öffneten sie durch massive Gewalteinwirkungen weitere Türen. Aus verschlossenen Schränken, welche ebenfalls aufgebrochen worden sind, entwendeten die Täter Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro. Der entstandene Sachschaden wird auf über 2000 Euro geschätzt. Die Polizeistation Bad Langensalza hat an dem Tatort umfangreich Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen.

