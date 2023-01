POL-OH: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten und hohem Sachschaden im EDAG Kreisel Petersberg

Fulda (ots) - Am Abend des 07.01.2023, gegen 21.30 h, wurde ein Brand von Stroh- und Heuballen in der Feldgemarkung von Ulrichstein gemeldet.Die in einem Unterstand aus Kunststoff geschützten Rundballen gerieten aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Der Sachschaden wird auf ca. 60.000 EUR geschätzt. Die Arbeiten an der Brandstelle durch die Feuerwehr werden wegen bestehender Glutnester vermutlich noch zwei Tage ...

