Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall auf Grund eines medizinischen Notfalls in Fulda

Fulda (ots)

Am Freitag, dem 06.01 gegen 14.15 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Dr.-Dietz-Straße in Fulda. Ursächlich für den Unfall dürfte vermutlich ein medizinischer Notfall des Fahrers gewesen sein. Der 67-jährige Künzeller war mit seiner Ehefrau in Fahrtrichtung Künzell unterwegs und verlor vermutlich das Bewusstsein während der Fahrt. Dadurch kam der Volvo nach links von der Fahrbahn ab und an einer Laterne zum Stillstand. Zu allem Überfluss erlitt die Beifahrerin auch noch einen Schock, so dass das Ehepaar zu weiteren Untersuchungen ins Klinikum nach Fulda verbracht wurden Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mindesten 12.000 Euro.

Verkehrsunfall durch Falschfahrer auf dem Zubringer zur B27 Richtung Petersberg

Am Freitag, dem 06.01. um 12.30 Uhr befuhr ein 26-jähriger Fuldaer die Leipziger Straße und wollte auf Höhe des Friedhofs Lehnerz auf die Bundesstraße in Fahrtrichtung Autobahn auffahren. Hierbei missverstand der Fahrer die Anweisungen seines Navigationsgerätes und bog deshalb in den Gegenverkehr in Fahrtrichtung Fulda ab. Hier kam ihm der 59-jährige Ehrenberger mit seinem Audi auf dem Verzögerungsstreifen entgegen. Beide Fahrer bremsten ihre Fahrzeuge stark ab, konnten aber den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Leider wurden beide Fahrer leicht verletzt, konnten aber vor Ort, nach erfolgten Untersuchungen, entlassen werden. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von mindesten 8000 Euro.

Hübscher, PHK

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell