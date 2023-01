Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall zw. Wildeck-Obersuhl und Wildeck-Bosserode

Wildeck (ots)

Ein 44-jähriger PKW Fahrer aus Gerstungen befuhr am 06.01.23 gegen 16.00 Uhr die L3251 aus Richtung Wildeck-Obersuhl in Richtung Wildeck-Bosserode. Ein entgegenkommendes Fahrzeuggespann verlor in einer Kurve einen Teil seiner Ladung. Teile der herabgefallenen Ladung flogen gegen den PKW des Mannes aus Gerstungen und beschädigte diesen. Das Fahrzeuggespann entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise zum unfallverursachenden Fahrzeuggespann liegen nicht vor. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2500,-EUR Lt. Angaben des PKW Fahrers habe sich direkt hinter dem Fahrzeuggespann ein PKW befunden, welcher noch die Lichthupe betätigte. Dieser PKW Fahrer wird gebeten, sich mit der Polizeistation Rotenburg a.d.Fulda, unter 06623/9370 in Verbindung zu setzen.

Lotz, PHK Polizeistation Rotenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell