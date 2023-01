Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda, Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

FD

Unfall mit Fußgänger

Ebersburg. Ein 52-jähriger Fußgänger aus Ebersburg wurde bei einem Unfall am Donnerstag (05.01.) leicht verletzt. Ein 23-jähriger VW-Transporter-Fahrer befuhr gegen 13.30 Uhr den Tannenweg aus Richtung des dortigen Wendehammers kommend in Richtung der Straße Mittbach. Hierbei stieß er aus noch unklarer Ursache mit dem 52-jährigen Fußgänger, welcher den Tannenweg überquerte zusammen. Der Fußgänger wurde mit leichten Verletzungen in ein Klinikum gebracht. Bei dem Unfall entstand außerdem Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro.

Unfall

Eichenzell. Bei einem Unfall am Donnerstag (05.01.) erlitt eine 55-jährige Mercedes-Fahrerin aus Eichenzell leichte Verletzungen. Eine 37-jährige Audi-Fahrerin befuhr gegen 15.15 Uhr die BAB 66 aus Richtung Frankfurt kommend in Richtung Fulda und wollte nach momentanem Kenntnisstand an der Ausfahrt 53 Fulda-Süd Richtung Rothemann weiterfahren. Als sie abgebogen war und sich auf dem Beschleunigungsstreifen befand, kam sie jedoch aus derzeit noch unklarer Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und schleuderte in der Folge über die Fahrbahn. Anschließend drehte sie sich und stieß frontal mit der 55-jährigen Mercedes-Fahrerin zusammen, welche die B 27 aus Richtung Fulda kommend in Richtung Rothemann auf dem rechten von zwei Fahrstreifen in eine Richtung befuhr. Die Mercedes-Fahrerin zog sich hierbei leichte Verletzungen zu und wurde durch einen Rettungswagen vor Ort erstversorgt. Durch die Feuerwehr wurden ausgelaufene Betriebsflüssigkeiten der verunfallten Fahrzeuge gebunden. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 14.500 Euro.

Polizeistation Fulda

HEF

Auffahrunfall

Alheim-Baumbach. Eine 60-jährige Frau aus Morschen und ein 31-jähriger Mann aus Alheim befuhren am Donnerstag (05.01.), gegen 10 Uhr, mit ihren Pkw die B 83 aus Heinebach kommend in Richtung Rotenburg. In Höhe des Abzweigs Baumbach musste die Frau nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen abbremsen. Der hinter ihr fahrende Mann bemerkte dies vermutlich zu spät und fuhr auf das Auto der 60-Jährigen auf. Die Dame aus Morschen wurde dabei leicht verletzt. An ihrem Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von circa 11.000 Euro. Am Pkw des Alheimers entstand zudem Sachschaden von etwa 2.000 Euro.

Polizeistation Rotenburg

VB

Zusammenstoß

Schotten. Am Dienstag (03.01.), gegen 12:30 Uhr, befuhr ein 45-jähriger Traktorfahrer mit seinem J I Case die Straße "Am Schwimmbad". Im Kreuzungsbereich der Straße "Am Schwimmbad" / Mühlwiesenweg stieß er aus noch unklarer Ursache mit einem 45-jährigen Pkw-Fahrer, welcher mit seinem VW Caddy den Mühlwiesenweg befuhr, zusammen. Bei dem Unfall verletzte sich der Beifahrer in dem Pkw schwer. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Zudem entstand Sachschaden von etwa 4.000 Euro.

Polizeistation Lauterbach

