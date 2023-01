Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Toilettenhäuschen gesprengt - Kennzeichendiebstahl - Zigarettenautomat aufgesprengt - Einbruch in Firmengebäude

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Toilettenhäuschen gesprengt

Bad Hersfeld. Am Donnerstagabend (05.01.), gegen 19.50 Uhr, sprengten Unbekannte ein Toilettenhäuschen auf einer Baustelle im Douglasienweg in Johannesberg. Dadurch entstanden rund 1.000 Euro Sachschaden. Die genauen Hintergründe und Umstände, wodurch und warum die sanitäre Einrichtung gesprengt wurde, sind momentan noch unklar und Bestandteil der polizeilichen Ermittlungen. Eine Zeugin konnte zu dieser Zeit drei dunkel gekleidete Personen im Alter zwischen 14 und 20 Jahren von der Baustelle wegrennen sehen. Ob diese mit dem Sachverhalt in Verbindung stehen, ist noch unbekannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichendiebstahl

Bebra. Die beiden amtlichen Kennzeichen HEF-KS 192 eines Seat stahlen Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag (05.01.). Zur Tatzeit stand das Auto auf dem Parkplatz einer Bankfiliale in der Bahnhofstraße. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Zigarettenautomat aufgesprengt

Bad Hersfeld. Am frühen Freitagmorgen (06.01.) sprengten Unbekannte mit einem bislang noch nicht geklärten Sprengkörper einen Zigarettenautomaten in der Burggasse. Der Ausgabeautomat wurde dadurch vollkommen zerstört, sodass Sachschaden von etwa 3.000 Euro entstand. Ob Waren oder Bargeld gestohlen wurden, ist bislang noch nicht bekannt. Die Kriminalpolizei in Bad Hersfeld hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Firmengebäude

Bad Hersfeld. Mindestens zwei unbekannte Täter hebelten am frühen Freitagmorgen (06.01.) ein Fenster einer Firma in der Landecker Straße auf. Anschließend betraten die Einbrecher unbefugt das Gebäude. Als ein Mitarbeiter, gegen 1.40 Uhr, den Geschäftsraum betrat, fielen ihm die beiden dunkel gekleideten Täter auf und er informierte umgehend die Polizei. Die Unbekannten flüchteten derweil in unbekannte Richtung. Die Höhe des entstandenen Sachschadens und ob etwas gestohlen wurde, ist momentan noch unklar. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

