Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit Flucht in Eiterfeld

Eiterfeld (ots)

Am Donnerstag, dem 05.01.2023 zwischen 09:30 Uhr und 12:30 Uhr, wurde ein schwarzer VW-Beetle auf dem Parkplatz hinter der VR-Bank in Eiterfeld auf der Beifahrerseite beschädigt. Der bislang unbekannte Verursacher entfernte sich anschließend, ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 500.- Euro zu kümmern.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizeistation Hünfeld unter der 06652-96580 in Verbindung zu setzen.

Polizeistation Hünfeld, POK Goldschmidt

