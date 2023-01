Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Neues Jahr - "Alte" Möbel - Einbrüche in Wohnhäuser - Kellerraum aufgebrochen

Fulda (ots)

Neues Jahr - "Alte" Möbel

Fulda. Am Samstagmittag (31.12.) meldete ein Jagdpächter der Polizei eine illegale Entsorgung von Hausrat auf einem Waldweg im Ortsteil Trätzhof. Vor Ort konnten die Beamten verschiedenes Mobiliar, darunter ein Sofa, mehrere Matratzen, Badezimmermöbel, einen Teppich sowie weitere Haushaltsgegenstände auffinden. Ermittlungen führten die Polizisten schließlich zu einem 26-jährigen Mann aus Fulda. Er steht im Verdacht seine Möbel in dem Waldstück illegal entsorgt zu haben. Ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wurde eingeleitet und an die zuständige Behörde weitergeleitet.

Einbrüche in Wohnhäuser

Petersberg. In der Nacht zu Mittwoch (04.01.) verschafften sich Unbekannte auf bislang unklare Art und Weise unbefugten Zugang zu einer Wohnung eines Mehrparteienhauses sowie einem Einfamilienhaus in der Straße "Am Bildstock". Die Einbrecher durchsuchten die Wohnräume der Gebäude und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch unklar.

Aktuell ist noch nicht bekannt, ob die Taten miteinander in Verbindung stehen. Die Kriminalpolizei in Fulda hat sie entsprechenden Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kellerraum aufgebrochen

Hünfeld. Einen Kellerraum eines Hauses in der Töpferstraße brachen Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch (04.01.) auf. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen wurde dabei nichts entwendet. Die genaue Höhe des Sachschadens ist momentan noch unklar. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

