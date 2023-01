POL-OH: Wem gehört dieser Vierbeiner?

Vogelsbergkreis (ots) - Einbruch in Geschäft Nieder-Ohmen. Unbekannte brachen in der Nacht zu Mittwoch (04.01.) in einen Lebensmittelmarkt in der Merlauer Straße ein. Durch Aufhebeln einer Glastür und gewaltsames Öffnen eines heruntergelassenen Rollladens gelangten die Einbrecher in den Verkaufsraum. Anschließend entwendeten sie Zigaretten im Wert eines ...

mehr