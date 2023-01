Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen aus dem PP Osthessen

Fulda (ots)

Verkehrsunfall mit Unfallflucht - Zeugenaufruf

Am Mi., 28.12.2022 bemerkte ein Fußgänger einen Sachschaden an einem Stromverteilerkasten in Giesel, Laurentiusstraße / Zellerstr. Vermutlich wurde der Verteilerkasten durch ein Fahrzeug bei einem Verkehrsunfall beschädigt. Der genaue Unfallzeitpunkt konnte bislang noch nicht ermittelt werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1000EUR an dem Verteilerkasten. Gesucht werden Zeugen des Verkehrsunfalles. Sachdienliche Hinweise bitte an den Polizeiposten in Neuhof unter der Telefonnummer 06655/9688-0.

(Berichterstatter: Polizeiposten Neuhof, POK`in Hickl)

Verkehrsunfall Sachschaden

Ein Gesamtsachschaden in Höhe von 13 000,- Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Dienstag, dem 03.01.2023, gg. 16.55 Uhr in Fulda auf der Maberzeller Str. in Höhe Hausnr. 4. Ein 54-jähriger Mann aus Bosnien-Herzegowina befuhr mit seinem PKW, einem Mercedes Benz CLS, den rechten von zwei Fahrstreifen der Maberzeller Straße in Fahrtrichtung Großenlüder. Ein 55-jähriger Mann aus Fulda befuhr mit seinem PKW, einem VW Tiguan, den linken der beiden Fahrstreifen in gleicher Fahrtrichtung. In der Maberzeller Str. in etwa Höhe der Hausnr. 4 endet der linke Fahrstreifen und geht als eine Fahrspur weiter. Der 55-jährige Fuldaer versuchte noch mit seinem VW Tiguan zu überholen um noch vor dem Mercedes einzuscheren, prallte hierbei jedoch seitlich in den Mercedes. Glücklicherweise wurde keiner der beiden Fahrzeuginsassen verletzt. Beide Fahrzeuge wurden jedoch stark beschädigt.

(Berichterstatterin: Schmitt, PHK`in, Polizeistation Fulda)

Kling, EPHK - FUL PP Osthessen, Tel.: 0661 / 105-2031

