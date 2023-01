POL-OH: Einbruch in Vereinsheim

Vogelsbergkreis (ots) - Einbruch in Wohnhaus Schotten. Mindestens ein Unbekannter brach am Dienstagabend (03.01.) in ein Wohnhaus in der Straße "Auf der Lücke" ein. Als die Hauseigentümerin nach Hause kam, überraschte sie den Einbrecher. Daraufhin kam es zu einer kurzen körperlichen Auseinandersetzung mit dem Täter, welcher anschließend zu Fuß über eine Feldgemarkung in Richtung Burkhards flüchtete. Die Bewohnerin wurde dabei leicht verletzt. An dem Wohnhaus ...

