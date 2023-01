Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Wohnhaus

Vogelsbergkreis (ots)

Schotten. Mindestens ein Unbekannter brach am Dienstagabend (03.01.) in ein Wohnhaus in der Straße "Auf der Lücke" ein. Als die Hauseigentümerin nach Hause kam, überraschte sie den Einbrecher. Daraufhin kam es zu einer kurzen körperlichen Auseinandersetzung mit dem Täter, welcher anschließend zu Fuß über eine Feldgemarkung in Richtung Burkhards flüchtete. Die Bewohnerin wurde dabei leicht verletzt. An dem Wohnhaus entstand durch den Einbruch Sachschaden von circa 150 Euro. Entwendet wurde nach aktuell vorliegenden Erkenntnissen nichts. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

