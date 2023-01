Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Baumarkt

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Einbruch in Baumarkt

Heringen. Ein Baustoffmarkt in der Straße "Unter der Hanacht" wurde am frühen Dienstagmorgen (03.01.), gegen 1.30 Uhr, Ziel unbekannter Täter. Durch Einschlagen einer Glasschiebetür gelangten die Einbrecher in das gewerblich genutzte Objekt. Mitsamt mehrerer Werkzeugkoffer inklusive Geräten, flüchteten die Täter schließlich unerkannt in unbekannte Richtung. Die genaue Höhe des Diebesguts ist momentan noch unklar. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 800 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

