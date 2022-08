POL-NE: Qualmender Baumstumpf in der Zonser Heide - Wer kann Hinweise geben?

Kaarst (ots) - Aus bislang unbekannten Gründen geriet am Montagabend (08.08.), gegen kurz nach 19:00 Uhr, ein Einfamilienhaus am Türkisweg in Vollbrand. Die Bewohner des Hauses konnten sich noch vor dem Eintreffen von Feuerwehr und Polizei unverletzt ins Freie retten. Durch Einsatzkräfte der Feuerwehr Kaarst erfolgte die Brandbekämpfung. Umliegende Straßen wurden ...

mehr