Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Frau ohne Fahrkarte deutet gegenüber Bundespolizisten mittels Handbewegung Kopfschuss an

Halle (ots)

Am Sonntag, den 24. April 2022 informierte ein sich im Zug befindlicher Landespolizist aus Baden -Württemberg die Bundespolizei in Halle gegen 11:40 Uhr, dass eine 31-jährige Reisende den Inter-City-Express von Erfurt nach Halle ohne ein gültiges Zugticket nutzte. Schon während der Fahrt verweigerte die Frau die Herausgabe ihrer Personalien und beleidigte den Polizisten mit ehrverletzenden Worten. Nachdem die Tatverdächtige nach Ankunft des Zuges am Hauptbahnhof Halle, auf Gleis 7 von Bundespolizisten in Empfang genommen wurde, verhielt diese sich weiterhin alles andere als kooperativ. Dies ging so weit, dass die Frau mittels Handgesten einen Kopfschuss in Richtung der eingesetzten Beamten zeigte. Auch mehrmaligen Aufforderungen zur Herausgabe ihrer Personalien kam die Deutsche nicht nach. Bei der daraus resultierenden Mitnahme zur Dienststelle versuchte sie sich der Maßnahme zu entziehen. Daraufhin musste sie mit angelegten Handfesseln zur Dienststelle verbracht werden. Nachdem sie auf dem Weg zum Revier die Beamten weiterhin mit ehrverletzenden Worten beleidigte, urinierte die Frau im Anschluss noch in die Räumlichkeiten der Bundespolizei. Die schon mehrfach polizeilich in Erscheinung getretene Tatverdächtige muss sich nun wegen Erschleichens von Leistungen, Beleidigung, Bedrohung und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

