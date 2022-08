Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Brand eines Einfamilienhauses - Kripo ermittelt zur Brandursache

Kaarst (ots)

Aus bislang unbekannten Gründen geriet am Montagabend (08.08.), gegen kurz nach 19:00 Uhr, ein Einfamilienhaus am Türkisweg in Vollbrand. Die Bewohner des Hauses konnten sich noch vor dem Eintreffen von Feuerwehr und Polizei unverletzt ins Freie retten.

Durch Einsatzkräfte der Feuerwehr Kaarst erfolgte die Brandbekämpfung. Umliegende Straßen wurden während der Löscharbeiten durch die Polizei gesperrt.

Da das Haus nach dem Brand unbewohnbar ist, wurde die Familie von Angehörigen aufgenommen. Durch Flammen und Hitzeentwicklung wurden zwei benachbarte Wohnhäuser teilweise ebenfalls stark beschädigt.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war der Brand aus unbekannten Gründen in einem Anbau ausgebrochen und hatte sich dann rasch bis auf den Dachstuhl ausgebreitet.

Das Kriminalkommissariat 11 hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell