POL-COE: Coesfeld, Borkener Straße/Schüler bei Verkehrsunfall verletzt

Coesfeld (ots)

Ein 10-jähriger Schüler befuhr am Mittwochmorgen (2.11.) gegen 7 Uhr mit seinem Fahrrad die Borkener Straße in Richtung stadtauswärts. In Höhe der Reinungstraße beabsichtigte er die Straße zu überqueren. Zum gleichen Zeitpunkt befuhr eine 53-jährige Coesfelderin mit ihrem Auto die Borkener Straße ebenfalls stadtauswärts. Als der Junge mit seinem Fahrrad auf die Fahrbahn fuhr, kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto. Durch den Zusammenstoß kam der Junge zu Fall und verletzte sich. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Der Verkehr konnte an der Unfallstelle vorbei geleitet werden.

