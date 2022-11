POL-COE: Dülmen, Hüttendyk/Münzautomaten aufgebrochen

Coesfeld (ots) - Das Vorhängeschloss eines Wasserentnahmeautomaten auf einem Camperparkplatz auf dem Hüttendyk in Dülmen brachen unbekannte Täter am 30.10.2022, in der Zeit von 16.00 Uhr bis 20.00 Uhr, auf und entwendeten das Bargeld. Hinweise bitte an die Polizei in Dülmen unter 02594-7930. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 ...

mehr