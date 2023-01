POL-OH: Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Polizeipräsidium Osthessen

Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg FD

Verkehrsunfallmitteilung

Fulda. Sachschaden in Höhe von circa 6.000 Euro entstand bei einem Unfall am Montagnachmittag (02.01.). Eine 21-jährige VW-Fahrerin befuhr gegen 14.45 Uhr die K 110 in Fahrtrichtung Industriegebiet Rodges. In Höhe der Straße "Am Haimberg" wollte sie nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen nach links in diese einbiegen. Hierbei kam es aus noch unbekannter Ursache zum Zusammenstoß mit einer entgegenkommenden 37-jährigen Opel-Fahrerin. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Polizeistation Fulda

HEF

Alleinunfall

Schenklengsfeld. Am Montag (02.01.), gegen 5 Uhr, befuhr eine 52-jährige Fahrerin eines Skoda Oktavia aus Friedewald die B 62 von Sorga kommend in Richtung Friedewald. In Höhe des Abzweigs Malkomes kam sie in einer Linkskurve aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, querte den Fahrbahnteiler und kam in der Leitplanke zum Stehen. Sie wurde leicht verletzt in ein Klinikum gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 17.000 Euro.

Unfall auf der Bundesstraße

Bad Hersfeld. Am Montag (02.01.), gegen 22:20 Uhr, befuhr eine 24-jährige Fahrerin eines BMW aus Bad Hersfeld die Kolpingstraße in Richtung B 62. Kurz nach dem Auffahren auf die Bundesstraße geriet sie nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen aus noch unbekannter Ursache ins Schleudern, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der rechten Schutzplanke. In der Folge stieß sie dann noch in die linke Leitplanke und kam auf dem linken Fahrstreifen zum Stillstand. Die Fahrerin blieb glücklicherweise unverletzt. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 3.500 Euro.

Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld. In der Zeit von Sonntag (01.01.), gegen 21 Uhr bis Montag (02.01.), gegen 18:10 Uhr, parkte ein 25-Jähriger aus Bad Hersfeld seinen Audi TT ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand in der Straße "Alter Kirchweg". Als er später zu seinem Fahrzeug zurückkam, stellte er fest, dass der linke Außenspiegel beschädigt worden war. Der Verursacher hatte sich unerlaubt entfernt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 2.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Polizeistation Bad Hersfeld

