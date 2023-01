Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Geschäftsräume

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Einbruch in Geschäftsräume

Wildeck. In der Nacht zu Dienstag (03.01.) brachen Unbekannte in ein Geschäftsgebäude in der Rohbergstraße in Obersuhl ein. Zunächst öffneten die Täter ein Fenster des Gebäudes gewaltsam und verschafften sich hierdurch unbefugten Zugang. Im Gebäude schlugen die Einbrecher zudem mehrere Türen ein und gelangten so in verschiedene Räumlichkeiten, aus denen sie Video- und Kamerazubehör im Gesamtwert von circa 11.000 Euro stahlen. Es entstand außerdem Gesamtsachschaden von rund 10.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell