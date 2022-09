Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Versuchter Einbruchsdiebstahl - Verdächtige Wahrnehmung

Zwei bis jetzt noch unbekannte Täter begaben sich in der Nacht zum Montag, 05.09.2022 gegen 02.40 Uhr an die Haustür eines Wohnhauses in der Straße "Überm Weiher" in Baumholder. Nachdem sie dort mit einem Gegenstand die Außenleuchte neben der Haustür verdeckten, machte sich ein Täter an dem Schloss der Haustür zu schaffen. Der Hauseigentümer schaltet das Licht im Flur an, wodurch die Täter vermutlich gestört wurden und flüchteten in Richtung der Straße "Am Rauhen Biehl". Sachschaden entstand nicht. Die Kriminalpolizei Idar-Oberstein bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Insbesondere wäre es für die Ermittlungen von Bedeutung, ob Zeugen Angaben zu verdächtigen Personen oder verdächtigen Fahrzeugen im Bereich der oben genannten Örtlichkeit machen können. Sachdienliche Hinweise können direkt an die Kriminalpolizei Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781/5610 oder an die örtlich zuständige Polizeiinspektion gegeben werden.

